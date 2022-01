Dončić se je z novim rekordom v ligi znova zapisal v zgodovino

Medtem ko je bil včerajšnji večer v ligi NBA v znamenju povratka igralca Golden State Wariorsov Klayja Thompsona, ki je bil več kot dve leti in pol odsoten zaradi poškodb, je imel več razlogov za veselje tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić. Čeprav je na prejšnji tekmi kazalo, da ima Dončić spet težave z gležnjem, se je izkazalo, da je 22-letni Ljubljančan več kot pripravljen na nove borbe pod koši. V statistiko se je zapisal z 22 točkami, ob tem je dodal še po 14 skokov in podaj, postavil nov rekord v ligi, svoji ekipi pa pomagal do nove zmage.