Dončić v Real Madridu pustil pečat: dodelili so mu naziv častnega člana

Preden je Luka Dončić navduševal v ligi NBA in preden so Američani dokončno dobili dokaz, da o najboljših evropskih košarkarjih ne gre dvomiti, se je organizator igre pri moštvu Dallas Mavericks dokazoval bližje domu. Kot otrok v Ljubljani, kasneje v Madridu pri enem največjih evropskih klubov. Dončić je v članski ekipi Reala igral tri polne sezone in pokazal, da je eden največjih evropskih talentov vseh časov. Ne samo talentov, že v najstniških letih je bil eden najboljših v Evropi. Tega pri Realu niso pozabili in zdaj so se mu globoko priklonili.

