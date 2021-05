New York, 07.05.2021, 16:07 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Luka Dončić pa se je s svojo ekipo iz Dallasa danes ponoči veselil nove zmage. Tokrat so v domači American Airlines Areni padli zvezdniški Brooklyn Nets. Ob končnem rezultatu 113:109 se je Ljubljančan v statistiko zapisal z 24 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami - le dve sta mu zmanjkali do trojnega dvojčka.