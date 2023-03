Dori, Zori in Svitu se pridružujeta še dva presejalna programa

Kdaj ste si nazadnje vzeli čas, da ste si pregledali dojke ali testise? Ali pa spadate med tiste, ki preventivne ukrepe raje potiskajo na stran in odganjajo črne misli, ki jih prinaša diagnoza raka? Pa vendar, preventiva in zgodnje odkrivanje s presejalnimi programi rešujeta življenja. Začenja se jubilejni 40. teden boja proti raku in v Sloveniji imamo tri zelo učinkovite državne presejalne programe, Doro, Zoro in Svit. Kot kaže, se jim bosta v roku treh let pridružila še dva, ki bosta namenjena zgodnjemu odkrivanju raka pljuč in raka prostate.