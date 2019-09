Dorian, ki še vztraja na Bahamih, zahteval najmanj pet smrtnih žrtev

Policija na Bahamih je potrdila, da je na otoku Abaco divjanje orkana zahtevalo pet žrtev, med njimi so tudi otroci. Premier Bahamov Hubert Minnis je orkan označil za "zgodovinsko tragedijo", ki je prizadela to otočje. Kot je dejal Minnis, Dorian še vedno ostaja "izjemno nevaren".

Orkan, ki je odkrival strehe hiš in podiral drevesa ter daljnovode, obilne padavine pa so sprožile poplave, se pomika zelo počasi in nad Bahami vztraja skoraj dva dni. Po podatkih Rdečega križa je poškodovanih ali uničenih 13.000 domov.

S fotografij in posnetkov pa so videni tudi prevrnjeni avtomobili in podrta drevesa. Video posnetki in izjave očividcev pa so slikali tudi prizore družin, ki so v paniki bežali na strehe domov, da bi se izognili naraščajočim poplavnim vodam. Nekateri posamezniki pa se v teh izrednih okoliščinah sami še dodatno izpostavljajo nevarnostim.