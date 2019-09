Dorian na obalo Floride naplavil pakete kokaina

Potem ko je orkan Dorian opustošil Bahame in se zdaj znova okrepljen pomika proti Južni Karolini, pa je na Floridi poskrbel za presenečenje. Visoki morski valovi, ki so posledica vetrov, ki pihajo s sunki do 185 kilometrov na uro, so na obalo Floride v torek naplavili nenavadne pakete, v katerih je bil kokain, poročajo ameriški mediji.

Okoli 8. ure zjutraj (po lokalnem času) je melbournsko policijo občan obvestil, da je na plaži Paradise Beach Park med sprehodom našel 'nekaj sumljivega', naplavljenega na obalo. "Policisti so na plaži nato našli več kot deset paketov, zavitih na način, ki je značilen za transport narkotikov," je dejala predstavnica za odnose z javnostmi melbournske policije.

Vsebino paketov so poslali v analizo in izkazalo se je, da vsak vsebuje po kilogram kokaina. Kljub temu, da policija ni želela razkriti, kaj točno je pisalo na paketih, češ da je to stvar preiskave, pa je s fotografij, ki so zaokrožile v javnosti, jasno vidno, da je na njih napis 'D-I-A-M-A-N-T'.