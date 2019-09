'Pošastni Dorian' pustoši na Bahamih: poplavljeni otoki, porušene hiše, izpadi elektrike

Orkan je sprva zadel otok Abaco, predeli otoka so pod vodo, poročajo o "katastrofalnih razmerah: "Ponekod ne moreš opaziti razlike med začetkom ulice in kje se začne ocean," besede bahamskega premierja povzema AP. Ponoči je orkan dosegel Grand Bahama otok, kjer se bo po napovedih zadrževal večino dneva oziroma po napovedih še vsaj 30 ur.

Orkan Dorian je v nedeljo zadel Bahame kot kategorija pete stopnje. Močni vetrovi, ki so dosegali do 295 kilometrov na uro, po nekaterih podatkih pa celo do 335 kilometrov na uro, so uničevali vse pred seboj. Iz države, ki jo sestavlja približno 700 otokov, poročajo o številnih izpadih elektrike, porušenih hišah, drevesih in poplavah.

S prizadetih otokov za zdaj prihaja zgolj malo informacij o posledicah in uničenju, ki ga je za seboj pustil najhujši orkan v zgodovini Bahamov. Bahamski časopis Tribune 242 je medtem objavil fotografijo obalnega mesteca, ki prikazuje vodo, ki sega do strehe hiš.

Oblasti so odprle 14 zavetišč ter na uradni seznam zasilnih zatočišč imenovale več deset cerkev, šol in drugih stavb. A uradna zavetišča se hitro polnijo, mnoge tako skrbi, da se bodo prebivalci prisiljeni zateči na mesta, ki niso na seznamu in tako ne prejemajo vladne pomoči, predvsem v obliki hrane in vode.

Premier Hubert Minnis je zaukazal evakuacijo na Grand Bahami in Abaco otoku, vse turiste so prosili, da zapustijo ta območja."To je verjetno najbolj žalosten in najhujši dan v mojem življenju," je v nedeljo dejal na novinarski konferenci in Doriana označil za "pošastno nevihto". "Soočamo se z orkanom ... kakršnega še nismo doživeli v zgodovini Bahamov," je dejal vidno pretresen.