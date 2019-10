Dosegli nov dogovor o brexitu: 'Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga!'

Pogajalci EU in Združenega kraljestva so dosegli dogovor o brexitu. "Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga!"je tvitnil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker . Opisal ga je kot pošten in uravnotežen dogovor za EU in Združeno kraljestvo ter voditeljem članic unije priporočil, da ga podprejo.

Britanski premier Boris Johnson je prav tako na Twitterju potrdil, da so dosegli nov dogovor, s katerim "prevzemamo nadzor". In dodal, da naj bi parlament dogovor potrdil že do sobote.

Sklenjeni dogovor morata potrditi še britanski in evropski parlament. A podpore med poslanci Johnson še nima zagotovljene. Severnoirski unionisti, ki manjšinski Johnsonovi vladi zagotavljajo večino v parlamentu, so v jutranjih urah Johnsonu zadali velik udarec ko so sporočili, da niso zadovoljni z nekaterimi deli trenutnega predloga glede dogovora o brexitu. Kot so pojasnili, ne morejo podpreti predlogov glede carin in možnosti izrekanja Severne Irske glede dogovorjene ureditve. Nejasnosti po njihovih besedah ostajajo tudi pri vprašanju davka na dodano vrednost. Kasneje so potrdili, da vztrajajo pri svojem predhodnem stališču glede dogovora.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn je poslance že pozval, naj dogovor zavrnejo, češ da je še slabši od dogovora, ki ga je izpogajala Johnsonova predhodnica Theresa May, in da ne bo združil države. Predlogi bi po njegovem mnenju med drugim lahko ogrozili varnost hrane, znižali okoljske standarde in zmanjšali delavske pravice. "Brexit bi najbolje uredili, če bi dali ljudem zadnjo besedo na javnem glasovanju,"je sporočil Corbyn.

Voditeljica liberalnih demokratov Jo Swinson je medtem sporočila, da si bo njena stranka še naprej prizadevala za drugi referendum o izstopu iz unije. "Boja za ustavitev brexita še zdaleč ni konec," je dejala. Johnsonov dogovor je označila za "slabega za našo gospodarstvo, javne storitve in okolje".

Glavno vprašanje: meja med Irsko in Severno Irsko

Za glavno jabolko spora med EU in Združenim kraljestvom velja meja med Irsko in Severno Irsko, kjer bo po brexitu potekala edina kopenska meja med unijo in kraljestvom oziroma t.i. irsko varovalo, ki naj bi preprečilo nastanek trde meje na irskem otoku. Prav dejstvo, da med Irsko in Severno Irsko ne bo trde meje, predstavlja temeljni del Velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki je na irskem otoku končal prelivanje krvi. Ker sta tako Irska kot Velika Britanija del EU in s tem carinske unije ter enotnega trga, carinskega nadzora na meji ni - kar pa bi se po brexitu spremenilo, če ne pride do kakršnegakoli drugega dogovora.

In prav iz tega razloga sta se London in Bruselj strinjala, da na meji ne sme priti do fizičnih meja (oziroma trde meje) in vzpostavitve carin - kljub temu da namerava Velika Britanija izstopiti iz enotnega trga in carinske unije. Evropska unija je sprva predlagala dogovor, v skladu s katerim bi, v primeru da ne pride do drugega dogovora o odnosih med Veliko Britanijo in EU, Severna Irska ostala v evropskem enotnem trgu in carinski uniji - čemur so nasprotovali severnoirski unionisti, saj naj bi to ogrozilo kraljestvo, Severna Irska pa bi bila po njihovem obravnavana drugače kot preostali del države.

In Theresa May se je nato strinjala z dogovorom in varovalom, ki je predvidevalo, da v carinski uniji ostane celotno Združeno kraljestvo, za Severno Irsko pa bi veljala nekatera pravila notranjega trga. Ta dogovor je naletele na številne kritike britanske javnosti in politike, saj naj bi ohranil pretesne vezi z Unijo tudi po brexitu.