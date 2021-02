Število hospitaliziranih je padlo pod 1000, kar je meja med oranžno in rdečo fazo. Na covid oddelkih tako trenutno zdravijo 945 ljudi, 161 na intenzivni terapiji. Tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je po dolgem času padlo in zdaj znaša 842. Dosegli smo torej še drugi kriterij za prehod v oranžno fazo. Kaj to pomeni in kakšna sproščanja lahko pričakujemo?