Dosmrtni zapor za tihotapce, odgovorne za smrti 71 beguncev v tovornjaku

V končni sodbi na prizivnem sodišču v madžarskem Szegedu je sodnik Erik Mezolaki povedal, da trije obsojeni tihotapci ljudi ne bodo imeli pravice zaprositi za pogojni izpust, četrti pa bo moral prestati najmanj 30 let zaporne kazni. Trem Bolgarom in Afganistancu so zvišali kazen s prvotnih 25 let zapora na dosmrtni zapor.

Sodišče je razsodilo na podlagi pritožbe tožilstva, ki se je pritožilo na 25-letno zaporno kazen, ki jim jo je prvostopenjsko sodišče izreklo junija lani.Afganistanskega vodjo skupine tihotapcev ljudi in tri njegove bolgarske sokrivce je sodišče lani spoznalo za krive umora, ker kljub prošnjam beguncev tovornjaka niso hoteli ustaviti in odpreti vrat, da bi omogočili dotok zraka. Kot so na podlagi preiskave povedali na sojenju, so se begunci zavedali, da jim grozi zadušitev in so s kričanjem in udarjanjem po vratih hoteli pridobiti pozornost šoferja. V hladilniku so se zadušili že na madžarski strani, potem pa so jih mrtve našli v zapuščenem tovornjaku hladilniku na avtocesti na avstrijskem Gradiščanskem.