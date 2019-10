Dostavno vozilo ušlo izpod nadzora, se pričelo vrteti in skoraj trčilo v letalo

Posnetek, ki si ga je na družbenih omrežjih ogledalo že šest milijonov uporabnikov, prikazuje nenavadno dogajanje na letališču O’Hare v Chicagu. Dostavno vozilo, s katerim so do letala dostavili pijačo, je namreč v neposredni bližini letala ušlo izpod nadzora, se pričelo neukrotljivo vrteti in skoraj trčilo v letalo, pišeThe Sun.

Na posnetku so vidni zbegani letališki delavci, ki nemočno opazujejo, kaj se dogaja. Eden izmed delavcev se je sicer sčasoma odločil, da ukrepa in je dostavno vozilo odrinil, da je to komajda zgrešilo letalo. Za to ga je pohvalil tudi ameriški predsednik Donald Trump: ''Odlična poteza ob pravem trenutku,'' je tvitnil predsednik ZDA.

Iz letalske družbe American Airlines so sporočili, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, povzročil je zgolj eno desetminutno zamudo in da ga še preiskujejo. Prav tako so se zahvalili delavcu, ki je preprečil, da bi vozilo trčilo v letalo.