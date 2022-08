Dostop do zdravnika z elektronske pošte prestavljen na spletni portal

V covidnem času se je izkazalo, da smo morali kar čez noč vsi imeti pametne telefone, da smo lahko imeli kode o prebolelosti oziroma cepljenosti. Če ste želeli dobiti zdravnika, pa ste do njega prišli le prek elektronske pošte. A ker je covida zdaj konec, zdravniki pa še vedno dobivajo elektronska sporočila, na katera pacienti takoj pričakujejo odgovor, so se zdravniki uprli, da to tako ne gre. Zato so v nekaterih zdravstvenih domovih elektronsko pošto ukinili in dostop do zdravnika prestavili na spletni portal. Torej znova nekaj novega, kar se morajo starejši naučiti, če sploh želijo priti do zdravnika.