Doživljenjska kazen za nizozemskega mafijskega šefa

Razvpiti mafijski šefWillem Holleeder, v nizozemskih medijih znan tudi pod vzdevkom "Nos", je bil obsojen na doživljenjsko kazen zaradi uboja in naročila petih umorov med letoma 2002 in 2006.

Bremenile so ga številne obtožbe, povezane s tako imenovanimi mafijskimi umori, spodbujanjem k umorom ter članstvom v kriminalni združbi, njegovi odvetniki pa so ves čas poudarjali njegovo nedolžnost ter izpostavljali, da je Holleeder, najbolj znan po tem, da je leta 1983 ugrabil pivovarskega tajkuna Freddyja Heinekena, predvsem žrtev njegovega kriminalnega slovesa. Holleeder je ustanovil tudi kriminalno združbo skupaj z drugima dvema zločincema, Dinom S. In Stanleyjem Hillisom (slednjega so leta 2011 ubili).