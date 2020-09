Dr. Lukanović: Koronavirus ni stvar posameznika, je stvar celotne družbe

Na to nas je opozoril tudi nekdanji predstojnik ginekološkega oddelka profesor doktor Adolf Lukanović. In če kdo, potem je on tisti, čigar izpoved po tem, ko je premagal covid-19, šteje. 900 ur je bil odvisen od ventilatorja, ko se je njegovo stanje izboljšalo, je potreboval nego v Soči, da se je znova naučil hoditi. A ob začetku bolezni je celo sam kot zdravnik hospitalizacijo zavrnil, češ saj ne bo hudo. Pa je bilo. Seveda ni pri vseh enako, a lahko je, zato se je treba zavedati naše odgovornosti pri upoštevanju pravil in navodil stroke.