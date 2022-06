Dragić bo še zadnjič oblekel reprezentančni dres pred domačo publiko

Pet let je bil Goran Dragić v reprezentančnem pokoju, v katerega je odšel po osvojeni evropski kroni. A ves čas so obstajale prošnje, namigovanja in upanje, da bi se starejši od bratov Dragić vendarle vrnil. In se je. Gorana Dragića velikega ne dela le njegova košarkarska vrhunskost, ampak tudi odločnost, požrtvovalnost, odnos do dela, reprezentančne majice in igre same, značaj in človeška veličina. 79 nastopov za reprezentančni dres ima in to ga uvršča na drugo mesto po številu nastopov za Slovenijo. In kdo ve, morda pa vendarle še ni rekel zadnje. Vsaj tako upajo mnogi.

