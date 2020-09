Tri leta po tem, ko je Sloveniji prinesel zlato medaljo na evropskem prvenstvu, je Goranu Dragiću prvič v karieri uspelo priti do velikega finala lige NBA, kjer bo igral proti Lakersom in LeBronu Jamesu. S 4 proti 2 v zmagah je Miami ugnal Boston in postal najboljša ekipa na vzhodu, zdaj pa se bodo Goran in soigralci podali v boj za šampionski prstan.

