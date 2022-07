Dragićev košarkarski kamp bo letos razveselil 135 otrok

Gorana Dragića še vedno čaka težko pričakovana odločitev, ali bo septembravseeno znova oblekel dres slovenske reprezentance in ekipi pomagal braniti naslov evropskih prvakov iz leta 2017. Kot pravi sam, se bo odločil v roku nekaj tednov, saj mora do takrat urediti nekaj osebnih zadev in še enkrat tehtno premisliti. Sodeč po reakcijah in pozivih na naših socialnih omrežjih je več kot jasno česa si želijo slovenski ljubitelji košarke. Ali jim bo zlati kapetan ugodil ali ne pa bo kot že rečeno znano kmalu ...