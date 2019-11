Dodik pravi, da je tožilce v Banjaluki pripravljen 'vreči iz pisarn'

Nato je dejal, da besede, ki jih je izrekel decembra, še vedno stojijo. "Rekli so mi, da se bo primer preselil na tožilstvo BiH. Mislim, da je bila to dobra ideja in še vedno bi to naredil. Tako da če skupina Pravda za Davida želi to storiti, sem pripravljen. Kadar hočejo," je dejal.

Nato je pojasnil, da na delo pravosodnega sistema pač nima vpliva."To ni sprejemljivo, v tem primeru bi že moralo priti do odločitve. A vse se je izkrivilo in sprevrglo v politične obračune. To je primer, ki ga mora rešiti pravosodje in ne politika. Nihče ne sme biti zaščiten," je dejal.

15. novembra bo sicer minilo 600 dni, odkar družina Dragičević zahteva pravico za Davida, primer pa še vedno ostaja odprt. Na ta dan člani skupine Pravda za Davida pripravljajo shod pred tožilstvom. Dodika so pozvali, naj se jim pridruži.

"To priložnost bomo izkoristili, da ga povabimo, naj prvi vstopi v stavbo tožilstva, mi pa mu bomo sledili. Skupaj bomo iz pisarn vrgli tožilce, ker – tako kot on – smatramo, da je povsem nedopustno, da se preiskava po 600 dneh še vedno ni premaknila iz mrtve točke," je sporočil Ozren Perduv iz skupine Pravda za Davida.

Čeprav je bilo že septembra rečeno, da bo primer Davida Dragičevića od banjaluškega tožilstva prevzelo državno, se to še ni zgodilo. Tiskovni predstavnik tožilstva BiH Boris Grubešić je za portal MojaBanjaluka.infodejal, da primera na vpogled še niso prejeli.

Kot pravi odvetnik družine Dragičević Ifet Feraget, ne obstajajo ne pravni ne dejanski razlogi, da se to še ni zgodilo. "Vse vem o tem, a veliko ni za v javnost. Tožilstvo BiH čaka, da dobi primer, a se to še ni zgodilo. Kmalu bom povedal, zakaj je to tako, a zdaj ne morem zaradi interesa preiskave."

Tudi Perduv je dejal, da ne ve, v kateri fazi je predaja primera. "Vse, kar vem, je da se čaka na to, da okrožno tožilstvo v Banjaluki odstopi dokumentacijo tožilstvu BiH. Zakaj se to še ni zgodilo, ne ve nihče."