Oglasil se je Davor Dragičević: Če se mi kaj zgodi, veste, kdo je kriv

Dober teden dni po skrivnostnem izginotju Davorja Dragičevića, očeta umorjenega Davida, za katerim je policija v Banjaluki izdala zaporni nalog, se je ta vendarle oglasil. Na Facebook skupini Pravica za Davida je objavil posnetek z neznane lokacije, na katerem sporoča: "Živ sem, zdrav sem, niso me še ubili. A če se mi kaj zgodi, veste, kdo je kriv!"

"Davor je živ in zdrav, a se zelo boji in se nima namena vrniti v Banjaluko, dokler ne bodo rešene okoliščine preteklih dni," je za Klix.ba povedal odvetnik Davorja Dragičevića Ifet Feraget. Kot je pojasnil, se mu je Davor oglasil, da bi pomiril vse ljudi, ki jih je skrbelo zanj in so se bali najhujšega – da ga je doletela enaka usoda kot njegovega sina Davida. "Ne vem, kje je, ampak se zelo boji. Notranje ministrstvo Republike srbske je zlorabilo svoja pooblastila. Ljudje so na trgu mirno stali 280 dni, zakaj jih potem niso pregnali že prvi dan? Na 280. dan se ni zgodilo nič spektakularnega. Davor ima kot oče, ki so mu ubili sina, pravico, da govori, kar je govoril, in ni pretiraval. Ubili so mu sina, preiskava pa ni bila ustrezna. Bog ne daj, da se to zgodi še komu," je dejal. Na tak način v svet pošiljamo slabo sliko in prepričanje, da so umori nekaj povsem normalnega. "Brez prave resnice ni prave preiskave," je še dejal.

Davor Dragičević je živ in zdrav, se pa v Banjaluko ne namerava vrniti. FOTO: AP

Davor na posnetku: Lahko me ubijejo, a resnice za Davida mi ne morejo vzeti Kmalu zatem je Dragičević na Facebook strani Pravda za Davida(Pravica za Davida) objavil posnetek z neznane lokacije, na katerem sporoča, da je živ in zdrav, ter da ga niso uspeli ubiti. A če se mi kaj zgodi, veste, kdo je kriv, opozarja. "Še sem zdrav, pri pameti, niso me uspeli uničiti. Lahko me ubijejo, a to, česar mi nikoli ne morejo vzeti, je resnica in pravica za Davida," pove na posnetku in pojasni, kako so hoteli fokus preiskave Davidove smrti speljati stran od pravih storilcev, zato je edina pravilna poteza, da se primer zdaj preseli na državno tožilstvo v BiH. "V teh desetih mesecih nismo naredili niti ene napake, zato si nič ne očitajte – enako bi storili, tudi, če nas ne bi bilo na ulici. Lovili bi nas, tepli in nam grozili s smrtjo. Zdaj več ne morejo nič, dokazi obstajajo /…/ Jaz nimam nobenih pričakovanj več, lahko me samo še ubijejo. In če se mi kaj zgodi, veste, kdo so krivci – Dragan Lukač, Darko Ilić, pripadniki notranjega ministrstva s tiskovne konference, Milorad Dodik, Željka Cvijanović in tožilci v tem zrežiranem procesu!"

