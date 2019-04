Dragocene relikvije iz goreče katedrale rešil gasilski kaplan: 'Oče Fournier je absolutni junak'

Jean-Marc Fournier, kaplan pariške gasilske brigade, je v ponedeljek zvečer, ko se je skupaj z gasilci pogumno podal v gorečo notranjost katedrale, uspel rešiti relikviji trnove krone in t. i. "monštranco z Najsvetejšim". Obstajala je namreč bojazen, da bosta oba verska artefakta za vedno izgubljena med divjanjem silovitega ognja, ki je včeraj zvečer zadel ikonično zgradbo.

"Oče Fournier je absolutni junak," je za Sky newspovedal eden izmed članov ekipe za nujne primere, ki se je borila z ognjenimi zublji."Pri tem, ko se je podal naravnost do relikvij znotraj katedrale in se prepričal, da so rešene pred najhujšim, ni pokazal niti kančka strahu. In to navkljub temu, da se mora vsak dan soočati z življenjem in smrtjo."