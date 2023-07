Drama na Obali: šestletni deček izpostavljen kokainu, CSD odpovedal

Že drug izredni primer v tem poletju, kjer je odpovedal Center za socialno delo. Starši so otrokovo življenje postavili na kocko zaradi droge. Pretresljiva zgodba prihaja z Obale. 6-letni deček je bil namreč po tem, ko je vikend preživel pri očetu, pozitiven na testu droge, in sicer kokaina. Da je otrokov oče odvisnik, je CSD-ju večkrat povedala dečkova mama. Da ima šestletnik težave v šoli, potem ko je bil pri očetu, so opažali tudi učitelji in tudi oni maja to sporočili CSD-ju. Zakaj dečka torej nihče ni zaščitil in kako bi sploh lahko prišel v stik z drogo?