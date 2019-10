Dramatično reševanje 4-letnika, ki je visel s četrtega nadstropja

Dramatična fotografija prikazuje dečka, ki je nekaj časa visel štiri nadstropja nad tlemi v stanovanjskem kompleksu v mestu Linyi, ki leži v vzhodni obalni kitajski provinci Šandong.

Po poročanju kitajskih medijev je fant v ponedeljek splezal skozi okno in padel, pri tem pa se z glavo zataknil med varnostne rešetke okenskega okvirja.

4-letnik je bil v času dogodka pri dedku, ki pa je tedaj spal. Potem ko so ga prebudili fantkovi kriki, je na pomoč takoj poklical reševalne ekipe.

Gasilci so na fantov prsni koš namestili vrv in ga potegnili za obleko. Pod njimi pa so okoliški stanovalci razgrnili veliko odejo v primeru, da bi ublažili fantov padec, če bi ta morebiti zdrsnil skozi okvir. Reševalci so štiriletnika na koncu rešili tako, da so uporabili napravo, s katero so razširili varnostne rešetke, ki so na Kitajskem pogosto nameščena okoli oken stanovanjskih zgradb.