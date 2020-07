Drastičen padec gospodarstva, ki ga nismo videli niti v času gospodarske krize

Za koliko se je skrčilo gospodarstvo in za koliko se še bo ter kakšna kriza ali okrevanje nas čaka, so vprašanja, s katerimi si zadnje dni močno belijo glave ekonomisti in gospodarstveniki. ZDA so v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležile zmanjšanje gospodarske aktivnosti za neverjetnih 32,9 odstotka. Evropski statistični urad je objavil še podatke za nekatere evropske države. Območje evra je padlo za 15 odstotkov, takega padca nismo videli niti ob zadnji gospodarski krizi leta 2008.