Dražba petih počitniških hišic na Cresu: izklicna cena se je pri nekaterih potrojila

Smo samo Slovenci tako zelo čustveno navezani na svoje rojstne hiše, pa čeprav so v slabem stanju? Se samo mi iz leta v leto vračamo v kraj, kjer smo kot otroci počitnikovali? Da se številni za nakup nepremičnine odločijo ravno tam, kjer so kot otroci ali mladostniki ustvarili spomine, se je zdaj izkazalo na dražbi počitniških hišic na Cresu. Na njej je sodelovalo več kot 600 Slovencev in čeprav se cene kvadratnega metra nepremičnine na Cresu v povprečju gibljejo okoli tri tisoč evrov, so za kvadratni meter majhne počitniške hiške nekateri odšteli kar trikrat toliko.