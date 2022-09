Cene hrane bodo šle samo še navzgor: mleko, moka in tudi meso. Številni kmetje, sploh tisti, ki so jih poleg podražitev goriva in gnojil doletele še vremenske nevšečnosti – najprej suša, zatem še toča – pa niti ne upajo izračunati, v kakšnih rdečih številkah bodo pristali ob koncu letošnje sezone. Zdaj so začeli z žetvijo koruze, ponekod, sploh v predelih Pomurja in Podravja, bo pridelka tudi za 80 odstotkov manj. In kaj to pomeni za vse nas?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:12 audio-control-play-line Iz 24UR: Huda suša prizadela koruzo 02:41 audio-control-play-line Iz SVETA: Kaj bo s cenami hrane? icon-chevron-left icon-chevron-right