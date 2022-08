Drevenšku sodni senat prisodil 30 let zaporne kazni

Silvo Drevenšek je bil na ptujskem sodišču že drugič spoznan za krivega trojnega umora. Nekdanjo partnerko in njena starša je na predlanski božični dan umoril na zahrbten način, iz koristoljubja in drugih nizkotnih razlogov. A tokrat mu je sodni senat namesto dosmrtnega zapora prisodil precej milejšo kazen – 30 let za zapahi. Sramota, pravijo družinski prijatelji oškodovanca. Tožilstvo je sicer tudi tokrat vztrajalo pri dosmrtni zaporni kazni. Prvo, sicer zgodovinsko obsodbo so morali zaradi procesne napake razveljaviti, a je predsednica senata pojasnila, da bi dosmrtna ječa pomenila odmik od dolgoletnih prizadevanj za humanizacijo kazenskih sankcij. Kaj so bile torej olajševalne okoliščine, glede na to, da po oceni predsednice kesanja v tem postopku ni bilo začutiti?