Droni povzročili kaos na Gatwicku

Potniki na drugem najbolj prometnem letališču v Veliki Britaniji so bili opozorjeni, da naj danes pričakujejo več zamud in odpovedi letov, saj so na območju letališča opazili več preletov različnih dronov oziroma brezpilotnih letalnikov. To je sprožilo veliko nezadovoljstva med potniki, ki so obtičali.

V bližini dveh pristajalnih stez so sinoči opazili dva drona, zato so morali več poletov odpovedati, številna letala pa so preusmeriti na druga letališča. Nekaj jih je tako pristalo na pariškem in amsterdamskem letališču ter na manjših bližnjih letališčih.