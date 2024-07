Druga interpelacija Stojmenove Duh v enem mandatu

Čeprav je eno interpelacijo marca že prestala, je opozicijska SDS zoper ministrico za digitalno preobrazbo vložila novo. Nerazdeljeni računalniki in njihovo drago skladiščenje, pa kampanja za boj proti medvrstniškemu nasilju, domnevni mobing in šikaniranje zaposlenih na ministrstvu ter glavno: mnenje računskega sodišča in Agencije za varstvo konkurence, da nakup računalnikov ni bil ustrezen in da pri njem obstaja sum nedovoljenega dogovarjanja o cenah. "Vse to je botrovalo odločitvi za ponovno interpelacijo," pravijo v SDS. V bran ji je stopil premier s primeri uspehov na digitalnem področju, a opozicija vztraja, da so takšni ministri kot Stojmenova Duh ovira za resno delo vlade.