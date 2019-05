Druga obtožnica za Mamića, ga bo BiH zdaj le izročila Hrvaški?

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok)Zdravku Mamiću in še šestim osebam – njegovemu sinuMariu, bratu Zoranu, nekdanjemu Dinamovemu direktorju Damirju Vrbanoviću, podjetnikoma Sandru Stipančiću in Igorju Kroti ter menadžerju Nikkyju Arturju Vuksanu – očita, da so nogometni klub Dinamo oškodovali za okoli 200 milijonov kun (27 milijonov evrov).

Kriminalna združba naj bi od decembra 2004 do decembra 2015 s sklepanjem fiktivnih pogodb med Dinamom in več tujimi podjetji ter izstavljanjem računov za neobstoječe prestope igralcev klub oškodovala za več kot 144 milijonov kun (19,4 milijona evrov). Poleg tega obtožnica navaja, da so državo oškodovali še za dodatni znesek v višini 55,8 milijona kun (7,35 milijona evrov).

Sodišče je na predlog tožilstva Mamiću odredilo tudi preiskovalni pripor in hrvaški mediji poročajo, da zdaj ni več razloga, da ga BiH ne bi izročila Hrvaški.