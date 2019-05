Drugi največji jeklar na Otoku v likvidaciji, brez dela 5000 ljudi

"Vlada se je na vso moč trudila, da bi skupaj z British Steel, njegovim lastnikom, britanskim investitorjem Greybull Capital, in upniki preučila vse potencialne možnosti za rešitev podjetja," je dejal britanski državni sekretar za gospodarstvo, energetiko in industrijoGreg Clark."Pokazali smo pripravljenost za pomoč in podjetju nedavno zagotovili tudi sveža sredstva," je spomnil.

Zadnji pogovori se ne glede na to niso izšli, s premoženjem podjetja v likvidaciji pa se bo zdaj poplačalo dolgove.