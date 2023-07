Drugi vročinski val 'Lucifer': v Španiji že 46 stopinj Celzija

Vroče je v sosednji Hrvaški, kjer dopustujejo številni Slovenci, in po Sredozemlju, kjer bo vročina še veliko bolj pritiskala. Drugi vročinski val bo nad južnim delom Evrope vztrajal vsaj dva tedna in tega ponekod zaradi peklenskih temperatur poimenujejo kar Lucifer. Na Hrvaškem, kjer se bo še stopnjeval, bo dosegel vrhunec v sredo, kjer bi lokalne temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija. Na 46 stopinjah pa se kuhajo v španski Andaluziji, več kot 40 stopinj Celzija kažejo tudi termometri na Sardiniji, podobno je na Siciliji in jugu Balkanskega polotoka.