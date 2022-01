V društvu Duh časa, ki socialno ogroženim podarja računalnike, ostali brez prostorov

V društvu Duh časa že od leta 2011 usposabljajo rabljene računalnike in jih podarjajo socialno ogroženim. Odkar delujejo, so razdelili že skoraj 6000 računalnikov, še posebej v času prisotnega virusa rešujejo stiske mnogih družin in otrok, ki se šolajo na daljavo. In čeprav so nepogrešljiv del družbe, so se tokrat že drugič znašli v prostorski stiski, saj nimajo ustreznega prostora za delo in razvoj društva. Večkrat so se že obrnili na Mestno občino Ljubljana, a do sedaj obiski pri županu niso obrodili sadov.

V skladišču je trenutno shranjenih 600 računalnikov. Ti bodo usposobljeni takoj, ko bodo v društvu imeli ustrezne pogoje za delo in tudi ustrezen prostor. Po tem, ko so morali zaradi prenove zapustiti prostor v Osnovni šoli Bičevje, jim je na pomoč priskočilo Društvo računalniški muzej. "Velikodušno so nam ponudil prostore v uporabo, dokler jih seveda sami ne bodo potrebovali, kar se pa v bistvu sedaj seveda dogaja," prostorsko stisko opiše predsednik društva Duh časa, Matjaž Ugovšek. Z njihovo pomočjo so lahko nemoteno delali v času, ko je bilo potreb največ. Od maja 2020 do lanskega junija so šolarjem, ki so se izobraževali na daljavo, razdelili 1700 računalnikov. A virus je še vedno z nami, opozarja. "Šole se še vedno znajdejo v težavah, še vedno se zgodi, da mora iti cel razred v karanteno in to še vedno ni enostavno za družine na robu," pove član društva Leon Lainšček. icon-expand Društvo bi potrebovalo večje prostore. FOTO: Kanal A Občina jim je najprej obljubila pomoč, a sedaj rešitve še ni In zdaj so tudi sami na robu. Opremo morajo iz muzeja preseliti v začetku prihodnjega meseca. Kam, ne vedo. Prav bi jim prišel približno 100 kvadratnih metrov velik prostor. Večji kot je, več otrokom bi lahko pomagali. "Zelo se pozna neprimernost nekega prostora, če toliko opreme že prineseš noter, se prostor že utesni in ko se utesni, je manj ljudi, manj se lahko dela, in ko se manj naredi, tudi manj ljudi kaj dobi." Za rešitev so se večkrat obrnili na župana Zorana Jankovića in dobili veliko spodbudnih besed, zato so si uredili status delovanja v javnem interesu, ki je pogoj za to, da lahko občina organizaciji brezplačno zagotovi prostor, ki ga potrebuje. "Zdaj, ko ta status imamo, se je tudi dialog nekako spremenil. Nimam dobrega občutka, da bi si občina resnično želela nam poiskat prostor. Mogoče se motim, resnično upam, da se," zaključuje Ugovšek. Težavo pa predstavlja tudi oddaljenost in kapaciteta skladišča, kar jim prinaša še več logističnega dela.