Društvo Hospic prenovilo hospic hišo, dodatek solna in senzorna soba

Draga Novak Trkman zelo dobro ve, kako zelo boli, ko te zapusti tvoj bližnji. Sama je v zelo kratkem času izgubila očeta, sestro in moža. Svojo bolečino je zato kot prostovoljka prelevila v pomoč drugim."To so trenutki totalnega šoka, stresa, ki odmevajo še kar nekaj časa po smrti in po vseh teh formalnostih ta izguba ostane v tebi," opiše kruto situacijo, ki jo je preživela.

Vsak žaluje po svoje in za vsakega je lastna bolečina največja razlaga: "Z izgubo v tebi ostanejo spomini in spomini ti potem dajo moč za nov dan in za novo jutro. V bistvu prideš do tega, da je življenje neprecenljiv dar in da življenje vedno premaga smrt," doda.

Vsak peti do deseti Slovenec skrbi za umirajočega svojca in v društvu Hospic se zavedajo, da je ključno pomagati tudi svojcem umirajočih. Zato imajo v hiši med drugim solno in senzorno sobo, kot številne druge prostore, ki so namenjeni za sprostitev in razbremenitev bolečine.

"Društvo Hospic se zavzema, da bi postala platforma za bolj sočutno družbo in opozarjala na ohranjanje dostojanstva. To je nek prostor, kjer bo imel vsak človek svoje ime in pravico, da izrazi svoje potrebe, pa tudi ohranja svoje dostojanstvo," komentira Renata J. Roban, predsednica slovenskega društva Hospic.