Društvo Humanitarček: Prazniki so za nekatere najtežji del leta

Veseli december je tukaj, in medtem smo čez leto zaradi številnih obveznosti pogosto pozabljali, kako hvaležni smo lahko za vse, kar imamo, nas prazniki spomnijo na to. Božič je čas za družino, za druženje, a za vse prazniki niso veseli. Pozabljamo na tiste, ki bodo v prazničnih dneh popolnoma sami, pa ne zato, ker bi si tega želeli, ampak ker nikogar nimajo. Recept za srečo vsekakor ni kup daril ali polna miza hrane – srečo tvorijo čustvene vezi z ljubljenimi osebami in žal se tega najbolj zavedajo tisti, ki jih ne občutijo.