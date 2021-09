Društvo Vilijem Julijan zbira donacije za malo Mašo

Maša je svetlolasa, igriva deklica, ki se je rodila na videz povsem zdrava. A ko je dopolnila prvo leto, se je njej in njenim staršem življenje povsem obrnilo na glavo. Diagnosticirali so ji neozdravljivo bolezen. Kmalu ne bo mogla več govoriti in se premikati, oslepela bo, nato pa bo njeno telo povsem ugasnilo. Zdravila ni. Minevajo dnevi in tedni, a bolezen je neizprosna. Starša Irena in Vojko si močno želita, da bi Maša dneve, ki so ji ostali, preživela z nasmehom na obrazu in obkrožena z ljubeznijo. Večkrat tedensko jo vozijo na ure pedokinetike v Ljubljano, na fizioterapijo in iščejo dodatne alternativne pomoči, ki pa seveda stanejo. Pri kritju stroškov jim pomaga Društvo Vilijem Julijan, ki zbira donacije za Mašo.

