Društvo Viljem Julijan znova zagnalo dobrodelni projekt obdarovanja

V začetku decembra je čas tudi za pisma otrok dobrim možem. Ponavadi se ta glasijo nekako tako: Dragi Božiček, ker sem bil celo leto priden, si želim veliko igrač, kakšno video igrico in morda kakšno knjigo. Žal to niso želje vseh otrok. Prazniki za številne ljudi niso to, kar bi morali biti, brezskrbni in polni radosti, temveč nekatere le še bolj spomnijo na njihovo stisko. V društvu Viljem Julijan so četrto leto zapored zagnali projekt, s katerim želijo otrokom s hudimi neozdravljivimi redkimi boleznimi podariti posebno božično darilo, ki si ga njihovi starši ne morejo privoščiti. Božiček lahko postanete tudi vi in obdarujete enega izmed malih borcev.