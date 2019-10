Društvo za zaščito konj in ostalih živali v pomanjkanju krme in sredstev

Društvo za zaščito konj in ostalih živali, za katerim stoji Natalija Nedeljko v svoje varstvo sprejme živali, ki so utrpele hude zlorabe. V zadnjem času je bil najbolj odmeven primer, ko so priskočili na pomoč živina, ki je dobesedno gnila v lastnih iztrebkih. Društvo se potegujejo za vsako življenje, ki pride na njihovo kmetijo, a se zdaj žal utapljajo v stroških reševanja teh živali.