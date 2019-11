Društvu Maus blokirali račun, Švikartovi grozi kazen do treh let zapora

Društvo Maus z zbranim denarjem ne more več razpolagati. Preiskovalni sodnik je namreč njihov transakcijski račun zablokiral kmalu zatem, ko je predsednica društva Nataša Švikart priznala, da si je 30.000 evrov izposodila in si z denarjem, ki smo ga za Gala zbrali Slovenci, kupila hišo. Švikartovi, če bo spoznana za krivo, grozi do tri leta zapora, medtem pa je Galova operacija vse bližje.