Večkrat smo v zadnjih dneh in tednih, ko je naš zdravstveni sistem tik pred zlomom, slišali, da je pred vrati Bergamo. Ekipa oddaje SVET je odšla v Bergamo preverit, kako živijo in česa jih je naučila strašljiva izkušnja iz lanske pomladi ter kako doživljajo dvomljivce in nasprotnike ukrepov ter cepljenja.