Družba Prestige Tourism s podružnico sklada York podpisala dogovor o nakupu deleža v Savi

Prvi korak k prodaji biserov našega turizma Madžarom je narejen. Družba Prestige Tourism je s podružnico sklada York podpisala dogovor o nakupu 43,2 odstotnega deleža v Savi. A do prevzema bo prišlo po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim po pridobitvi soglasja varuha konkurence in če država ne bo uveljavila predkupne pravice. Za nakup omenjenega deleža so madžarski investitorji plačali 38 milijonov evrov.