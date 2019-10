Družina Harryja Dunna bo tožila Trumpovo administracijo

"Nihče ni nad zakonom in družina je odločena, da zagotovi, da se to ne bo nikoli več zgodilo kakšni družini. To bo Harryjev memorial. Njegova zapuščina," pravi Seiger. Po prepričanju družine je ameriška vlada "izkrivila zakonodajo glede diplomatske imunitete". Še vedno pa so besni, ker je Bela hiša skušala brez soglasja družine organizirati srečanje z voznico. Anno Sacoolas so namreč povabili istočasno v Belo hišo, saj so želeli, da se sestane z družino. A Harryjeva starša sta se želela z njo srečati pod svojimi pogoji. Zato so to potezo ameriške administracije označili za "ogabno".

Ameriški predsednik Donald Trump ni izpolnil obljube, ki jo je dal družini Harryja Dunna med njihovim obiskom Bele hiše, je dejal pravni zastopnik družine Radd Seiger . Zato se je družina odločila, da bo Trumpovo administracijo tožila. "Vložili bomo civilno tožbo tako proti gospe Sacoolas v ZDA kot tudi proti Trumpovi administraciji zaradi njihovega brezpravnega ravnanja in poskusa prikrivanja takšnega ravnanja," je dejal Seiger in dodal, da se s tem njihova pravna bitka premika na naslednjo raven.

Kljub temu je bila družina po sestanku s Trumpom optimistična, saj so se ji zdela njegova prizadevanja iskrena, a po dveh tednih od srečanja so zdaj odkrito jezni. "Trumpova administracija ni le trdno odločena, da bo kršila mednarodno zakonodajo, pravila in konvencijo o diplomatski imuniteti, pač pa jih ne zanima dobrobit Harryjeve družine in nimajo nobene resne namere, da bi poiskali rešitev," je dejal predstavnik družine. "Predsednik Trump je na sestanku dejal mami Charlotte, da bo poskusil težavo rešiti iz drugačnega kota, vendar družina o tem ni nič več slišala in njegovim besedam ne verjame," je še dodal.

Družina je že pred tem sprožila sodni postopek tudi proti britanskemu zunanjemu ministrstvu, ker je Sacoolasovi odobrilo imuniteto. Pojavljale so se namreč informacije, da vozničin mož sploh ni bil na seznamu ameriških diplomatov in da zato njegova žena ni bila upravičena do diplomatske imunitete. Te navedbe so poleg britanskega zunanjega ministrstva odločno zanikale tudi ameriške oblasti in potrdile, da gre za ameriškega diplomata.

Britanska policija je prejšnji teden potrdila, da bodo voznico Anne Sacoolas zaslišali v ZDA, saj je osumljenka izrazila takšno željo. Policija je še dodala, da je žena ameriškega diplomata po nesreči sodelovala s policijo, preden se je sklicevala na diplomatsko imuniteto.

Prometna nesreča se je zgodila 27. avgusta, ko je Sacoolasova zapeljala iz ameriške obveščevalne baze RAF Croughton blizu Northamptona v Veliki Britaniji. Voznica je zapeljala v napačno smer in pri tem čelno trčila v 19-letnega motorista Harryja Dunna, ki se je takrat pravilno pripeljal po cesti. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici, Sacoolasova je kmalu po nesreči zapustila Veliko Britanijo in se z družino vrnila v ZDA. Prav to, da je lahko odkorakala, ne da bi odgovarjala ali se družini vsaj opravičila, je starša Tima Dunna in Charlotte Charles tako zelo razjezilo, da sta preko platforme za množično financiranje začela zbirati denar za sodno bitko. Želita namreč doseči spremembo zakonodaje glede diplomatske imunitete.