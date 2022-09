Zaradi napake bolnišnice so že imeli pogreb, nato so ugotovili da je oče še živ

"Naš oče si tega ni zaslužil," so zgroženi nad situacijo, ki si je ne bi predstavljali niti v najhujši nočni mori, danes zdravstvenemu ministru pripovedovali svojci pacientov zamenjanih identitet. V Splošni bolnišnici Celje so zdravili dva starostnika iz doma upokojencev, o smrti enega od njiju pa so obvestili napačne svojce, torej tiste, katerih oče je bil še živ. Svojci so se, misleč, da je njihov oče res umrl, od njega še zadnjič poslovili na pogrebu, medtem pa se je v dom upokojencev vrnil drugi, osebje v domu pa svojim očem ni moglo verjeti. Zagledali so namreč starostnika, ki so ga razglasili za mrtvega in naj bi ga družina že pokopala.