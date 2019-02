Neuradno: sestra naj bi priznala umor pogrešane Jasmine

Hrvaško je včeraj pretresel grozljiv zločin, potem ko so v neki družinski hiši v Medžimurju v zamrzovalni skrinji odkrili žensko truplo, za katero sicer domnevajo da pripada pogrešani 23-letnici, ki je izginila pred več kot 18 leti.Njena identiteta še ni potrjena, saj obdukcija ni izvedljiva, dokler se skrinja ne odtali.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah spletnega portala Telegram pa naj bi Smiljana Srnec, osumljenka za umor svoje sestre, umor vendarle priznala. 45-letnica naj bi Jasmino do smrti potolkla z neznanim predmetom, njeno truplo pa pospravila v zamrzovalnik. Kot še piše portal, so truplo v času, ko osumljenke ni bilo doma, našli družinski člani Srnčeve, in sicer med prenovo dela hiše, kjer se je nahajal zamrzovalnik. V tem naj bi vrsto let spravljali hrano, ne da bi vedeli, da se pod njo nahaja truplo.

Odvetnik osumljenke je sicer poročanje spletnega portala označil za neresnično. Kot je sporočil, njegova stranka umora ni priznala.

Policija je pred tem danes potrdila, da so leta 2005 po prijavi o Jasmininem izginotju preiskali hišo in njeno okolico, niso pa pregledali zamrzovalnika.Jasmina Dominićje sicer izginila že leta 2000, njeno izginotje pa so prijavili šele pet let kasneje, piše Dnevnik.hr.

"Policija je leta 2005 pregledala hišo. Bili smo bolj osredotočeni na okolico, a nismo našli nobenih dokazov o tem, da bi se v hiši lahko zgodil umor. Vse od začetka smo preverjali nove informacije, opravili smo tudi testiranja s poligrafom, katerih rezultatov ne morem komentirati. Izginotje je sicer prijavila Jasminina mama," je dejal predstavnik Policijske uprave v Medžimurju Nenad Risek. Policija ni želela komentirati, ali so na poligrafsko testiranje poslali tudi sestro, ki je zdaj glavna osumljenka za umor.