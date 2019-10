Družina ubitega najstnika odpotovala v ZDA, kjer naj bi se srečali z voznico

Starša sta se z voznico pripravljena srečati le, če bo pristala na to, da se vrne v Veliko Britanijo in se sooči s posledicami nesreče, ki jo je povzročila. Ta pogoj je "rdeča črta, o kateri se ni možno pogajati”, je dejal predstavnik družine Radd Seiger . Družina je sicer izrazila upanje, da se bodo s Sacoolasovo srečali še ta teden. "Pomembno je, da razjasnimo, da gre za to, da se vrne nazaj," je poudaril Seiger. "Ni veliko smisla v tem, da se srečamo z njo in si izmenjamo lepe besede, če ni nobenih zavez,"je dodal.

A to je premalo in prepozno, meni Harryjeva mati Charlotte Charles, ki poudarja, da samo besede niso dovolj. “Še vedno sem odprta za srečanje z njo, prav tako ostali. Ne morem obljubiti, kaj bom oziroma česa ne bom rekla, vendar zagotovo ne bom agresivna,” je dejala Charlesova.

Po več tednih molka se je v nedeljo oglasila tudi voznica Anna Sacoolas , ki je zaradi diplomatske imunitete po nesreči zapustila Veliko Britanijo. Sporočila je, da se želi srečati z družino in ji izraziti svoje najgloblje sožalje in opravičilo za nesrečo, v kateri je umrl 19-letnik.

Charlotte Charles in Tim Dunn , starša 19-letnega Harryja Dunna , sta prispela v New York. V ZDA sta se odpravila zato, da se pozanimata o možnosti sodnega postopka proti voznici, ki je v bližini ameriške obveščevalne baze RAF Croughton blizu Northamptona v Veliki Britaniji povzročila nesrečo, v kateri je umrl njun sin.

Sacoolasova po vrnitvi v domovino ne uživa več dipomatske zaščite

Harryjevi starši so bili po sestanku z zunanjim ministrom Dominicom Raabomprejšnji teden jezni in razočarani nad ukrepanjem vlade v tem primeru. V soboto pa jih je zunanji minister v pismu obvestil, da po njihovih informacijah Sacoolasova po vrnitvi v domovino več ne uživa diplomatske imunitete. To naj bi pomenilo, da lahko policija iz Northamptonshira nadaljuje preiskavo.

Nadzornica policije v Northamptonshiru Sarah Johnson je za Sky News potrdila, da sodelujejo s tožilstvom in drugimi organi, zato da bi nadaljevali s postopkom preiskave, čeprav osumljenke ni več v Veliki Britaniji. Ob tem je poudarila, da je voznica takoj po nesreči sodelovala s policisti. "Po prvem sestanku 28. avgusta so nas obvestili, da jo ščiti diplomatska imuniteta, kar nam je nato preprečilo, da bi nadaljevali preiskavo,"je dejala Johnsonova. Dodala je, da je policija odločena, da nadaljujejo preiskavo, ki bo privedla do ustreznega in pravičnega izida za Harryja in njegovo družino.

19-letni motorist je umrl 27. avgusta v čelnem trčenju z avtomobilom, ki ga je vozila 42-letna žena ameriškega diplomata. Ta se je po nesreči sklicevala na diplomatsko imuniteto in se vrnila v ZDA.