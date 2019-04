Družina v Airbnb stanovanju našla kamero, ki je sliko prenašala v živo

"Prav nič nam ni odleglo," je povedala Nealie in dodala, da moški ni hotel povedati, ali se slika tudi snema in ali oddaja tudi avdio signal.

Andrew, sicer računalniški strokovnjak, je takoj po prihodu pregledal brezžične internetne povezave v stanovanju in naletel na nekaj povsem nepričakovanega – prestregel je signal neposrednega prenašanja slike na internetu in na podlagi kota, iz katerega je bilo snemano, našel tudi kamero. Skrita je bila v detektorju dima.

Nealie in Andrew Barker iz Aucklanda sta s svojimi štirimi otroki in nečakinjo med 14-mesečnim potovanjem po Evropi prispela na Irsko, kjer sta prek platforme Airbnb rezervirala namestitev.

Družina je takoj zapustila stanovanje in se preselila v bližnji hotel, naslednjega dne pa spet kontaktirala Airbnb. "Še vedno niso doumeli resnosti naše težave. Primer so obravnavali kot odpovedano rezervacijo," pravi Nealie.

Sčasoma so le obljubili, da bo njihova ekipa za varnost preiskala primer in bodo namestitev s svojih strani začasno odstranili.

Namestitev in gostitelja umaknili šele po 33 dneh

Za tem jih Airbnb ni več kontaktiral. Ko je Nealie po dveh tednih z njimi spet vzpostavila stik, so ji povedali, da so moškemu dogodek "oprostili" in ga uvrstili nazaj na seznam gostiteljev. Šele, ko je družina zadevo objavila na Facebook profilu in so o tem začeli poročati lokalni mediji na Novi Zelandiji, je Airbnb gostitelja za stalno umaknil s seznama.

"Trajalo je natančno 33 dni in še deset nič hudega slutečih drugih gostov, a nocoj (5. aprila) nam je Airbnb končno sporočil, da to stanovanje in gostitelj nista več na seznamu. Sicer dober prvi korak, a spremeniti morajo svojo politiko do skritih kamer, bolje preverjati gostitelje in biti bolj transparentni glede njihovih preiskovalnih ugotovitev," je zapisala Nealie.

Airbnb se je opravičil družini

Airbnb je CNN posredoval uradno izjavo, v kateri je zapisal, da sta varnost in zasebnost popotnikov njihovi prioriteti, da njihova pravila strogo prepovedujejo skrite kamere v namestitvah in da vse tovrstne prijave obravnavajo z vso resnostjo.

"Namestitev smo za stalno umaknili z naše strani," so zapisali in priznali, da njihova prvotna obravnava dogodka res ni zadostila standardov, kakršne si zastavljajo, za kar so se družini že opravičili in jim tudi vrnili denar."Do zdaj smo imeli že več kot pol milijarde gostov in tako negativni incidenti so izredno redki,"so še poudarili.

Družina Barker je zdaj že v Budimpešti, kjer so namestitev prav tako poiskali preko Airbnb. "Zdaj smo veliko bolj previdni," je povedala Nealie, ki popotnikom svetuje, naj bodo tudi oni in naj vedno preverijo, da se kaj podobnega ne bo zgodilo tudi njim.