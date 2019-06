Družina v nekaj minutah izgubila dom in gostinski lokal

V samo 10 minutah je družina Blatnik Šolinc iz okolice Celja ostala praktično brez vsega, brez hiše in gostinskega lokala. Zagorelo je med varjenjem v avtodelavnici, požar se je bliskovito razširil. Kljub hitremu gašenju so ognjeni zublji zajeli celoten objekt, v katerem so gostinski lokal in stanovanjski prostori. Po prvih neuradnih ocenah, naj bi škoda znašala okoli 400.000 evrov.