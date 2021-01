Družinam na pomoč priskočile tudi turistične agencije

V središču mesta Višnja Gora je zagorelo eno izmed ostrešij starih stavb. Ogenj se je tako razširil, da je streho nad glavo izgubilo kar 18 oseb, kar tri družine so morale noč preživeti pri sorodnikih. Požar je gasilo kar 110 gasilcev, gašenje pa je oteževal močan veter, zaradi katerega je škoda večja, kot bi bila sicer. Družinam so na pomoč priskočili tudi turistični ponudniki in jim začasno ponudili streho nad glavo, a v svoja stanovanja se še kar nekaj časa ne bodo mogle vrniti.

