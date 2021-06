Družini iz Dolenjske, ki se je po epidemiji končno postavila na noge, zdaj preti bolezen

Deklici, stari osem in tri leta, sta si najbolj od vsega želeli svojo sobo. "Želim si, da imam svojo sobo roza in polovico vijolično," je povedala deklica. In želja se je družini uresničila, s pomočjo vas, vseh dobrih ljudi, ki ste pomagali. Deklici sta dobili svojo sobo, ki nima vonja po plesni in tudi stene niso več črne, temveč bele. "Najbolj pa sta punci veseli, da imata vsaka svojo posteljo, pisalno mizo, omaro, da si vsaka svoje obleke zloži. Komaj sta tudi čakali, da gresta nazaj v šolo in vrtec, in sta veseli, da tudi ko prideta domov, je vse novo, da imata toplo," je povedal oče.

Januarja letos, ko je družino obiskala ekipa oddaje Svet, je bila v hiši povsod vlaga. Stene so bile črne, ovite v plesen. "Iz te peči se kadi in je potem problem z monoksidom. Imamo napravo, da v primeru dima ne bi bilo kakšne zadušitve," je takrat povedala mati.

Hvaležni so vsem, ki so jim pomagali

Prenovljena pa ni samo sobica deklet, ampak tudi vsi ostali prostori. "Vse je drugače kot prej. Smo veseli, je lepo, kakovostno in hitro narejeno," je še povedala mati. In vidno ganjeni oče ne najde besed, kako bi se vsem, ki ste pomagali, zahvalil. "Jaz bi se najraje zahvalil Zvezi prijateljev mladine in Aniti, ki nam pomaga že od samega začetka. Ter vsem darovalcem in donatorjem. Najlepša jim hvala od srca. Težko bi kaj povedal, ampak vsem želim največ zdravja in res iskrena hvala," je hvaležen oče.

Oče je znova dobil zaposlitev, sicer sezonsko, vendar je vesel, da spet lahko dela. A zdaj ga skrbi za ženino zdravje. Pred mesecem dni je zatipala bulo in zdaj čakajo izvid preiskave. "Zbolela je in jutri imamo ta pregled, ko bomo izvedeli, kaj in kako je," je povedal oče.

V vsem tem času smo pretrpeli že veliko hudega in zdaj, ko smo se končno postavili na noge, nas je bolezen znova udarila, razlaga oče. Zato si najbolj od vsega želijo, da zdravniki jutri ovržejo težko diagnozo rak.