Družinska in prijateljska podjetja pri nas pomembna vrsta podjetništva

Družinska podjetja so izjemno pomembna oblika podjetništva tako v Evropi kot pri nas. V Sloveniji imamo kar nekaj takih, ki z dolgoletno tradicijo zelo uspešno poslujejo. Eno izmed njih je Oljarna Kocbek. Ustanovil jo je dedek Alojz leta 1929, vodstvo je nato predal sinu, zdaj oljarno vodi vnuk Gorazd Kocbek, ki je od nekdaj vedel, da bo tradicijo oljarstva nadaljeval. Uspešna pa so ne le družinska podjetja, temveč tudi takšna, ki se gradijo skupaj s prijateljstvom. Da je to mogoče, dokazujejo trije prijatelji, ki že 16 let uspešno vodijo podjetje Vina Verus.