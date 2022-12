Družinske zdravnike najdemo tako v zdravstvenih domovih kot tudi v zdravstvenih centrih, ki imajo koncesijo. In za družinske zdravnike s koncesijo ali v javnem zdravstvenem domu veljajo enaka pravila. Potem pa so tu še družinski zdravniki, ki po koncu svojega dela kot del javnega zdravstva delajo še kot zasebniki. Kdo so bolniki, ki se odločajo za obisk zasebnega zdravnika družinske medicine in kakšne oskrbe so tam deležni?